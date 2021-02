Koronawirus w Polsce. Niedzielski: Nowa tendencja - rośnie liczba zakażeń

- To jest sytuacja, która pokazuje, że ryzyko rozprzestrzeniania się wirusa rośnie. Wskaźnik R0 zbliża się ponownie do wartości 1 i niestety wszystko wskazuje na to, że tą wartość w skali ogólnopolskiej w wysokości 1 będziemy w najbliższych dniach przekraczali - stwierdził Niedzielski.

- Skutkiem tego jest to, że średnia liczba dziennych przypadków zwiększyła się do 5 544 a tydzień temu wynosiła 5 256. To pierwszy tydzień od wielu, wielu tygodni kiedy ta liczba średnio dziennych przypadków zwiększyła się i to zwiększenie jest zauważalne. To jest zwiększenie o blisko 5 proc. - wyliczał minister.

- Obserwujemy też wzrost jeśli chodzi o liczbę testów - o ponad 7 proc. i wzrost iczby zleceń testów w POZ - o blisko 4 proc. - mówił Niedzielski.

- To co obserwowaliśmy w weekend, te obrazki pochodzące chociażby z Zakopanego, trudno komentować. Te tańce i śpiewy (na Krupówkach - red.) to drastyczne zwiększenie ryzyka rozprzestrzeniania się pandemii - ostrzegł minister.

- Nie chciałbym, aby to Krupówki były początkiem trzeciej fali wirusa w Polsce - dodał. - Nadal jesteśmy zobowiązani do zachowywania się w sposób odpowiedzialny, zachowania dystansu, noszenia maseczek - podkreślił.

- Jeśli wskaźniki epidemiczne będą się pogarszały, decyzja będzie mogła być tylko jedna - mówił również Niedzielski pytany o to, czy możliwe jest ponowne zaostrzenie obowiązujących obostrzeń.