Koronawirus. Kanada w przyszłym tygodniu nie otrzyma żadnej szczepionki Pfizera

Przez najbliższy miesiąc liczba szczepionek Pfizer/BioNTech docierających do Kanady ma być mniejsza o ok. połowę od pierwotnie oczekiwanej.

Gen. Fortin podkreślił, że mimo ograniczenia w najbliższych tygodniach dostaw szczepionki Pfizera/BioNTech do Kanady, Pfizer ma wywiązać się ze swoich zobowiązań wobec tego kraju i dostarczyć cztery miliony dawek szczepionki do Kanady do końca marca.