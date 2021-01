Koronawirus. 103 nowe zakażenia w Chinach. Szanghaj blokuje dwa szpitale

Pekin ma nadzieję na zaszczepienie przeciwko COVID-19 ok. 50 mln osób do połowy lutego. W Chinach dopuszczono do użycia szczepionkę chińskiego koncernu Sinovac.

Najwięcej zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 wykryto w ciągu ostatniej doby w Chinach w prowincji Heilongjiang (47). W prowincji Jilin wykryto 19 zakażeń, a w prowincji Hebei, otaczającej Pekin - 18. W samym Pekinie wykryto trzy zakażenia.

W chińskich szpitalach przebywa obecnie 1 674 chorych na COVID-19. Stan 80 z nich jest poważny.