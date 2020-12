Koronawirus. Mutacja wirusa SARS-CoV-2 dotarła do kolejnego kraju

Po pojawieniu się informacji o rozpowszechnianiu się na Wyspach nowej mutacji koronawirusa SARS-CoV-2 Indie zawiesiły do końca miesiąca połączenia lotnicze z Wielką Brytanią. Wcześniej jednak, od końca listopada, do Indii przyleciały z Wysp ok. 33 tysiące osób.

U osób tych wykryto 114 przypadków zakażenia koronawirusem. Obecnie trwa sprawdzanie ilu spośród zakażonych miało kontakt z mutacją koronawirusa.

W ciągu ostatniej doby w Indiach wykryto 16 432 zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2.