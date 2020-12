Koronawirus. Niemiecki minister chce szczepionki na COVID przed świętami AFP

Niemiecki minister zdrowia, Jens Spahn, zaapelował do Europejskiej Agencji ds. Leków (EMA), by ta zatwierdziła do użycia szczepionkę koncernu Pfizer i firmy BioNTech przed świętami Bożego Narodzenia.