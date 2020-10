Dr Agnieszka Szarowska: Efekty obostrzeń? Po 3-4 tygodniach

Dr Szarowska ubolewała nad tym, że choć Polacy zaczęli chodzić w maskach po ulicach to "nie widać efektów jeśli chodzi o imprezy".

- Myślimy, że jak przenieśliśmy imprezę z baru do własnego domu, to tam już jest bezpiecznie? No nie jest - mówiła lekarka.

Dr Szarowska ostrzegała, że przy takim nastawieniu wszystkie obostrzenia "nie przyniosą żadnego efektu", mimo że w ich wyniku ludzie będą tracić pracę a firmy bankrutować.