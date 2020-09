Koronawirus: Moskwa przedłuża szkolne ferie do dwóch tygodni

- Zgodnie z rekomendacją lekarzy sanitarnych, uwzględniając jesienny wzrost infekcji i wzrost wykrytych zachorowań na COVID-19, podjąłem decyzję o przedłużeniu ferii jesiennych - powiedział mer Moskwy Siergiej Sobianin, apelując jednocześnie, aby dzieci spędzały ten czas w domach. Podkreślił, że istotne jest, aby nie jeździły dla zabawy transportem miejskim oraz nie spędzały czasu w centrach handlowych. - Obecnie znaczna część chorych, często bezobjawowych, to dzieci - podkreślił Sobianin. - Po powrocie do domu z łatwością przenoszą wirusa na dorosłych i starszych członków rodziny, którzy są znacznie bardziej narażeni - dodał. Mer Moskwy zaapelował też do mieszkańców w starszym wieku, aby nie wychodzili z domów bez istotnej potrzeby.

