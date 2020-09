Trump: Gdyby nie ja "chiński wirus" zabiłby 2 mln Amerykanów

- To bardzo ciężkie. To bardzo smutne - mówił o epidemii koronawirusa SARS-CoV-2 w USA Trumpa.

Stany Zjednoczone są najciężej dotkniętym przez pandemię wirusa SARS-CoV-2 krajem świata. Zakażenie koronawirusem wykryto w USA u 6603921 osób, w wyniku COVID-19 zmarło tam 195735 osób.

Trump mówił też, że osobiście znał sześć osób, które zmarły na COVID-19.

- Nauczyłem się, że życie jest bardzo kruche, ponieważ to byli silni ludzie i nagle nie żyli. Odeszli. I to nie była ich wina. To była wina państwa, które mogło to zatrzymać - mówił Trump odnosząc się do Chin.