Liczba ofiar koronawirusa przekroczyła 460 tysięcy

W Brazylii liczba zachorowań przekroczyła milion i jest mniejsza jedynie od liczby zakażonych w Stanach Zjednoczonych, gdzie zanotowano 2 miliony 300 tysięcy przypadków. Liczba zgonów w Brazylii zbliża się do 50 tysięcy. W Meksyku liczba ofiar śmiertelnych przekroczyła 20 tysięcy. To właśnie obie Ameryki są teraz epicentrum pandemii. Światowa Organizacja Zdrowia poinformowała, że połowa nowych przypadków zakażeń na świecie notowana jest na tych dwóch kontynentach. WHO apeluje też o przestrzeganie zaleceń sanitarnych we wszystkich krajach.