"Mężu, widzisz nas z nieba?". Żona Li Wenlianga urodziła syna

Wdowa po Li Wenliangu, Fu Xuejie, urodziła w szpitalu w Wuhan syna - informują chińskie media. Li Wenliang był jednym z lekarzy, którzy pierwsi informowali o pojawieniu się w Wuhan nowego koronawirusa, za co początkowo zmuszono go do złożenia samokrytyki.