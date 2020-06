Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej: U nas szczytu zachorowań nie widać

- Wszystkie kraje w Europie mają za sobą przynajmniej pierwszy szczyt zachorowań. U nas tego szczytu nie widać, a świadczy to jednak o tym, że ta nasza walka z wirusem nie jest do końca skuteczna - ocenił we wtorek w RMF FM prof. Andrzej Matyja. - Jeśli przez ostatnie 3 dni, a tak naprawdę od rozpoznania pierwszego pacjenta zero, nie ubywa liczby zakażonych - nie świadczy to dobrze o skuteczności walki z epidemią - dodał.

Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej skrytykował też poluzowanie niektórych obostrzeń, w tym możliwości organizowania wesel do 150 uczestników. - Myślę, że miłość można wyznawać sobie w inny sposób, niż w tłumie 150 osób. Nie wyobrażam sobie, że po godzinie dwunastej uczestnicy wesela zachowają jakąkolwiek ostrożność. Bądźmy realistami - stwierdził.

Prof. Matyja dodał, że jest „przerażony do czego może dojść tuż przed wyborami”. - Kulminacja zarażeń może wystąpić tuż przed pierwszą turą - podkreślił, zwracając uwagę na kampanijne spotkania z wyborcami kandydatów. - Polityka i medycyna nie idą nigdy w parze. (..) Mogę tylko apelować do rozsądku - dodał.