"Samochodowe" śluby w ogarniętej epidemią Brazylii

Tylko 28 maja w Santa Cruz "samochodowy" ślub wzięło 15 par.

Stan Rio de Janeiro jest drugim - po Sao Paulo - najbardziej dotkniętym epidemią stanem w Brazylii. W stanie Rio de Janeiro wykryto niemal 45 tys. zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 i niemal 5 tys. zgonów z powodu COVID-19.

W co najmniej siedmu stanach Brazylii ślubów udzielać można obecnie zdalnie, w trakcie wideopołączenia z urzędnikiem. W Sao Paulo urzędnik może odwiedzić narzeczonych w domach, gdzie podpisują dokumenty przed takim zdalnym ślubem.

Jednak tylko w Santa Cruz zorganizowano śluby w formule "drive-thru" - odnotowuje AP.

Taki ślub trwa pięć minut, w czasie których pary wypowiadają słowa przysięgi, wymieniają się obrączkami i całują - nie zdejmując jednak masek.

Czasem taki pandemiczny ślub para bierze po to, by jedno z małżonków zyskało prawo do korzystania z ubezpieczenia zdrowotnego drugiego - pisze AP.