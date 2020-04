Nowa Zelandia: Ścisła kwarantanna potrwa dłużej

Oznacza to, że do 27 kwietnia w Nowej Zelandii obowiązywać będą ograniczenia w swobodzie poruszania się po kraju: mieszkańcy mogą opuszczać domy tylko po to, by udać się do pracy, do lekarza lub na zakupy produktów spożywczych.

Rząd Nowej Zelandii przedłuża kwarantannę mimo stosunkowo niewielkiej liczby zakażeń wykrywanych w kraju w ostatnich tygodniach. W ciągu ostatniej doby w kraju wykryto dziewięć nowych zakażeń, łącznie od początku epidemii koronawirusa SARS-CoV-2 wykryto w Nowej Zelandii u 1440 osób. Na COVID-19 zmarło w tym kraju 12 osób, 974 powróciły do zdrowia.

Premier Ardern chwaliła Nowozelandczyków za to, że udało im się to "co udało się niewielu państwom świata" - powstrzymać rozprzestrzenianie się koronawirusa.

- Zatrzymaliśmy falę zniszczenia - stwierdziła.

Ardern podkreśliła też, że Nowa Zelandia ma jedna z najwyższych na świecie liczbę przeprowadzanych testów w przeliczeniu na liczbę mieszkańców (w kraju liczącym ok. 5 mln obywateli przeprowadzono ponad 85 tys. testów). Dodała, że w Nowej Zelandii jedna zakażona osoba statystycznie zakaża mniej niż jedną kolejną osobę.

- Moja wiadomość dla Nowozelandczyków brzmi: poświęciliśmy zbyt wiele, by stracić teraz to co zyskaliśmy - podkreśliła premier ogłaszając przedłużenie kwarantanny.

Po 27 kwietnia kwarantanna ma zostać złagodzona: oznacza to możliwość otwarcia szkół, umożliwienie restauracjom sprzedaży posiłków na wynos, ponadto mieszkańcy będą mogli gromadzić się w miejscach publicznych w grupach liczących do 10 osób.