Merkel: To dopiero początek pandemii w Niemczech

Kanclerz powiedziała, że na razie Niemcom udało się "wygrać czas", który wykorzystano do wzmocnienia systemu ochrony zdrowia w Niemczech.

Merkel mówiła jednocześnie, że WHO jest "niezastąpionym partnerem dla Niemiec", dystansując się od stanowiska USA, które wstrzymały finansowanie WHO w związku z wątpliwościami co do reakcji organizacji na pojawienie się koronawirusa.

- W pełni wspieramy mandat WHO - powiedziała Merkel w Bundestagu.