Koronawirus w Polsce - Liczba ofiar przekroczyła 100

Tym samym liczba potwierdzonych przypadk闚 koronawirusa w Polsce wzros豉 do 4413, a liczba ofiar epidemii - do 107.

W porannym komunikacie resort zdrowia informowa o 99 nowych przypadkach i mierci czterech os鏏 zaka穎nych. Jak przekazano, zmarli: 40-letnia kobieta hospitalizowana w Krotoszynie, 87-letni m篹czyzna hospitalizowany w Tychach, 61-letni m篹czyzna hospitalizowany we Wroc豉wiu oraz 75-letni m篹czyzna hospitalizowany w ζ鎍ucie.

Koronawirus SARS-CoV-2, znany wczeniej jako 2019-nCoV po raz pierwszy pojawi si w Wuhan prawdopodobnie w po這wie listopada 2019 roku.

Pierwszym du篡m ogniskiem epidemii koronawirusa by targ z owocami morza w Wuhan, kt鏎y w豉dze zamkn窸y 1 stycznia w zwi頊ku z rozpowszechnianiem si choroby.

Na pocz靖ku stycznia w豉dze Chin oficjalnie przyzna造, 瞠 zachorowania w Chinach powoduje nowy wirus z rodziny koronawirus闚 - wirus闚 odzwierz璚ych (inne znane wirusy z tej rodziny to m.in. SARS i MERS).

Istnieje hipoteza, 瞠 wirus przeni鏀 si ze zwierz靖 na cz這wieka w wyniku jedzenia mi瘰a dzikich zwierz靖: nietoperzy, w篹y lub 逝skowc闚.

Objawy COVID-19, choroby wywo造wanej przez koronawirus to gor鉍zka, kaszel, b鏊 mini, os豉bienie. W ponad 80 proc. przypadk闚 przebieg choroby jest 豉godny i przypomina przebieg grypy. WHO szacuje miertelno nowego koronawirusa na poziomie ok. 3,4 proc. (w przypadku grypy - 0,1 proc.).

W grupie podwy窺zonego ryzyka w zwi頊ku z epidemi koronawirusa s osoby starsze lub cierpi鉍e na choroby przewlek貫. Zara瞠nie si wirusem ma natomiast zwykle bardzo 豉godny przebieg u dzieci.