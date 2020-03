Dwa dni bez nowych zarażeń koronawirusem w Wuhan

Chiny skupiają teraz swoje wysiłki na tym, by chronić się przed osobami, które mogłyby sprowadzić do Państwa Środka wirusa z innych państw.

Z 39 przypadków koronawirusa wykrytych w czwartek u osób, które przybyły do Chin spoza granic kraju, 14 wykryto w prowincji Guangdong, osiem w Szanghaju, a sześć w Pekinie - głosi komunikat Komisji Zdrowia Publicznego.

Łącznie liczba przypadków wykrycia koronawirusa w Chinach u osób przybywających do kraju spoza jego granic wzrosła do 228.

W Chinach każda osoba przybywająca do tego kraju z zagranicy (dotyczy to też obywateli Chin wracających do ojczyzny) musi przejść obowiązkową, 14-dniową kwarantannę.

Prezydent Xi Jinping podkreślał w środę, że Chiny nie mogą pozwolić, by trend wskazujący na opanowanie koronawirusa SARS-CoV-2 w kraju odwrócił się.

Łącznie w Chinach wykryto jak dotąd 80967 przypadków koronawirusa SARS-CoV-2.

Liczba przypadków śmiertelnych wzrosła w czwartek o trzy - do poziomu 3248.