Chiny: Żadnego zarażenia wirusem na terenie kraju w ciągu doby

Tylko w Pekinie koronawirusa SARS-CoV-2 wykryto u 21 osób przybywających spoza granic kraju - w większości z Hiszpanii i Wielkiej Brytanii. To rekordowa jak dotąd liczba "importowanych" przypadków wirusa wykrytych w Pekinie.

"China Daily" ostrzega przed możliwością ponownego wybuchu epidemii w Chinach podkreślając, że "pojedyncza iskra może wywołać pożar".

Od ubiegłego tygodnia na lotnisku międzynarodowym w Pekinie istnieje specjalna strefa dla pasażerów wszystkich lotów międzynarodowych. Pasażerowie ci muszą przejść po wylądowaniu kontrolę stanu zdrowia, a ci, którzy zamierzają zatrzymać się w Chinach są przenoszeni do wyznaczonych placówek, gdzie przechodzą obowiązkową, 14-dniową kwarantannę.

Pekin nie pozwala już osobom przybywającym spoza granic Chin poddawać się samoizolacji, nawet jeśli osoba ma miejsce, w którym mogłaby odizolować się od świata na 14 dni (wcześniej było to możliwe).

Międzynarodowe loty do Pekina mają być też przekierowane do pobliskich miast - chodzi m.in. o Tiencin, Shijiazhuang, Taiyuan i Hohhot. Według "China Daily" oznacza to, że w Pekinie przekroczone zostały możliwości monitorowania stanu zdrowia przybywających pasażerów.

Łącznie w Chinach wykryto jak dotąd 189 przypadków koronawirusa SARS-CoV-2 u osób przybywających spoza granic kraju.

Tymczasem w Wuhan, stolicy prowincji Hubei, gdzie pojawiło się pierwsze ognisko epidemii, po raz pierwszy od jej wybuchu nie stwierdzono żadnego nowego przypadku koronawirusa SARS-CoV-2.

Łącznie w Chinach wirusem zaraziło się 80928 osób. Zmarło 3245 - w ciągu doby liczba ta zwiększyła się o osiem. Wszystkie osiem osób zmarło w prowincji Hubei, której stolicą jest Wuhan (sześć z nich - właśnie w Wuhan).