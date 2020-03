Tajwan, lider walki z pandemią

Władze Tajwanu, wyciągając wnioski z doświadczeń z epidemią SARS z 2003 roku zadziałały w błyskawicznym tempie. Już 20 stycznia Tajwańskie Centrum Epidemiologiczne uruchomiło aktywną walkę z epidemią wirusa. Stało się to trzy dni przed zamknięciem rejonu Wuhan i trzy dni przed pierwszym spotkaniem WHO w tej sprawie. W kraju nie wykryto Jeszcze wtedy żadnego przypadku zachorowań na wirusa Covid-19. Kontrole temperatur na lotniskach, uważne wywiady i błyskawiczna izolacja osób z grup zagrożeń nastąpiły zanim doszło do pierwszych zarażeń, co miało kluczowe znaczenie dla ograniczenia epidemii. W przeciągu kilku dni, każdy budynek publiczny został też zaopatrzony w przyrządy do mierzenia temperatury i środki dezynfekujące.

Przy jakichkolwiek symptomach można było się wybrać na bezpłatne badania na aktywność wirusa w organizmie. Wszystkie te działania podjęto do końca stycznia. A już 18 lutego rząd wydał rozporządzenie zezwalające wszystkim szpitalom, klinikom i aptekom na dostęp do historii podroży pacjentów. Społeczna świadomość w połączeniu z pouczeniem przez władze była wystarczającym czynnikiem mobilizacji obywateli, którzy ustawiali się w kolejkach po maski ochronne. Wydawano ich ograniczone ilości, by nie dopuścić do deficytu. W ślad za zasadami kultury wschodu, której nie obca jest odpowiedzialność grupowa, powszechny jest konsensus w sprawie noszenia masek, uważność i rzetelna współpraca, zaś przypadki takie, jak zachowania mężczyzny, który po przylocie do Taipei poczuł się źle i ukrywał to przed władzami spotykają się nie tylko z wysokimi karami finansowymi, ale też powszechnym potępieniem.

Mimo, iż liczba chorych rośnie powoli (obecnie to 108 osób) wciąż obowiązują surowe obowiązki dotyczące ostrożności. W środę 19 marca rząd ogłosił zamknięcie wyspy dla obcokrajowców. Nie mniej stabilizację sytuacji na wyspie ogłoszono już kilkanaście dni temu. Dzięki temu unika się paniki, życie społeczne z pewnymi ograniczeniami nie uległo zmianom. Pracują szkoły i uniwersytety, a firmy realizują dostawy środków higienicznych zagranicę min. do USA.