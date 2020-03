Koronawirus wraca do Hongkongu? Podejrzenie nowych zarażeń AFP

U co najmniej ośmiu osób w Hongkongu wykryto w środę koronawirusa SARS-CoV-2 w czasie wstępnych testów. Co najmniej siedmiu z nich w ostatnim czasie wróciło do miasta z zagranicy - informuje "South China Morning Post".