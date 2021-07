Lawina kamieni w Indiach. Głaz uderzył w pojazd, zginęli ludzie

Do zdarzenia doszło w niedzielę w dystrykcie Kinnaur w stanie Himachal Pradesh. Nagranie przedstawiające schodzącą lawinę kamieni opublikowano w mediach społecznościowych. Na filmie widać spadające do doliny fragmenty skał, które uderzają w zaparkowane samochody i niszczą most.

Przedstawiciel lokalnych władz Jairam Thakur ocenił, że incydent "łamie serce".