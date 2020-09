Miliony komarów dziesiątkują stada bydła

Mieszkańcy Luizjany sprzątają po niszczycielskim żywiole, ale do problemów dołączył kolejny - duża wilgotność i wysokie temperatury spowodowały wylęg milionów komarów.

Chmary owadów atakują stada zwierząt hodowlanych, takich jak krowy i konie.

Hodowcy stracili już kilkaset zwierząt, kolejne są w fatalnym stanie. Tnące komary powodują u nich krwotoki, a w efekcie anemię. Dodatkowo zwierzęta są już zmęczone koniecznością nieustannego poruszania się, próbując uwolnić się od natrętnych krwiopijców.

Jak mówi weterynarz z miejscowości Ville Platte, dr Craige Fontenot, niektórzy farmerzy stracili po 30 procent zwierząt, w większości już sprzedanych, więc ich straty idą w setki tysięcy dolarów.

Niemożliwa do policzenia jest obecnie liczba dzikich zwierząt, takich jak jelenie, które też padają ofiarami komarów.

