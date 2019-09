Airbnb zadebiutuje na giełdzie

Airbnb dołączy do grona jednorożców, czyli spółek o kapitalizacji powyżej miliarda dolarów, choć tegoroczne debiuty takich firm nie napawają optymizmem. Akcje Ubera od momentu IPO staniały o 18 procent, Lyfta o prawie 40 procent, a Slacka o 33 procent.

Spółka nie poinformowała też, jak może wyglądać sprzedaż akcji i wejście na giełdę, jednak analitycy uważają, że najbardziej prawdopodobny jest tzw. bezpośredni debiut (z ang. direct-listing). Różni się on od pierwszej oferty publicznej tym, że spółka, wchodząc na giełdę, nie emituje nowych akcji, tylko umożliwia inwestorom sprzedaż wypuszczonymi do tej pory.

Analitycy twierdzą jednak, że Airbnb może zostać dobrze przyjęty przez inwestorów, biorąc pod uwagę, że jego finanse wyglądają na stabilniejsze niż innych debiutujących jednorożców.

Airbnb twierdzi, że w 2017 r. i 2018 r. miało zyski, jednak nie podaje konkretnych danych. Spółka poinformowała za to, że w II kwartale osiągnęła ponad miliard dolarów przychodów, co oznacza już drugi kwartał z rzędu, kiedy przekroczono tę barierę. Firma podała też, że w bazie ma do wynajęcia mieszkania w ponad 100 tysiącach miast.