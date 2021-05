Pracujesz więcej niż 55 godzin tygodniowo? Ryzykujesz życiem

Na podstawie analizy wpływu wielogodzinnej pracy na ryzyko utraty zdrowia i życia, WHO i ILO oszacowały, że w konsekwencji co najmniej 55-godzinnego tygodnia pracy w 2016 r. 398 000 osób zmarło z powodu udaru, a 347 000 z powodu chorób serca .

W latach 2000-2016 liczba zgonów z powodu chorób serca spowodowanych wielogodzinną pracą wzrosła o 42 proc., a z powodu udaru - o 19 proc.



To obciążenie szczególnie istotne w przypadku mężczyzn (ich dotyczy 72 proc. zgonów), osób mieszkających w regionach zachodniego Pacyfiku i Azji Południowo-Wschodniej oraz pracowników w średnim lub starszym wieku. Większość odnotowanych zgonów dotyczyła osób zmarłych w wieku 60-79 lat, które w wieku od 45 do 74 lat pracowały tygodniowo 55 godzin lub więcej.



W badaniu stwierdzono, że tydzień pracy 55-godzinny lub dłuższy wiąże się z o 35 proc. wyższym ryzykiem udaru i o 17 proc. wyższym ryzykiem zgonu z powodu choroby niedokrwiennej serca, w porównaniu z 35-40 godzinami przepracowanymi tygodniowo.



Co więcej, liczba osób pracujących powyżej 40 godzin tygodniowo stale rośnie i obecnie wynosi ok. 9 proc. światowej populacji. Tendencja ta naraża więc wciąż coraz więcej osób na niepełnosprawność związaną z pracą i przedwczesną śmierć.



Nowa analiza pojawia się, gdy pandemia COVID-19 zmienia zarządzanie godzinami pracy, wzmacniając tendencję do ich wydłużania.



- Pandemia COVID-19 znacząco zmieniła sposób pracy wielu ludzi - powiedział dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, dyrektor generalny WHO, omawiając wyniki badania. - Telepraca stała się normą w wielu branżach, często zacierając granice między domem a pracą. Ponadto wiele firm zostało zmuszonych do zwolnienia części pracowników, a osoby, które są nadal zatrudnione, przejmują ich obowiązki. Żadna praca nie jest warta ryzyka udaru lub choroby serca. Rządy, pracodawcy i pracownicy muszą współpracować, aby uzgodnić granice ochrony zdrowia pracowników.



- Praca 55 godzin lub więcej tygodniowo jest poważnym zagrożeniem dla zdrowia - dodała dr Maria Neira, dyrektor Departamentu Środowiska, Zmian Klimatu i Zdrowia w Światowej Organizacji Zdrowia. - Nadszedł czas, abyśmy wszyscy - rządy, pracodawcy i pracownicy - uświadomili sobie, że długie godziny pracy mogą prowadzić do przedwczesnej śmierci.