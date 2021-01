Rosjanie chcą połączyć Sputnik V ze szczepionką AstraZeneca. Na Ukrainie

- Jesteśmy gotowi w pełni przenieść nasze technologie produkcyjne na Ukrainę, gotowi do rozpoczęcia badań klinicznych wspólnej szczepionki AstraZeneca i Sputnik V - powiedział w sobotę Kirył Dmitriew w wywiadzie dla kanału Rossija 1.

Wcześniej Wiktor Medwedczuk, lider prorosyjskiej ukraińskiej partii Opozycyjna Platforma - Za Życie, poinformował, że charkowska firma farmaceutyczna Biolek wysłała do ukraińskich władz zdrowotnych wniosek o rejestrację rosyjskiej szczepionki Sputnik V. Według Medwedczuka, cytowanego przez agencję Interfax, Rosyjski Ośrodek im. Nikołaja Gamalei, który opracował rosyjski preparat, wyraził zgodę na transfer technologii i przekazanie linii komórkowej do ukraińskiego przedsiębiorstwa do produkcji szczepionki. Taki transfer, zdaniem polityka, mógłby nastąpić w ciągu dwóch tygodni, a produkcję szczepionki dla obywateli Ukrainy można uruchomić w ciągu 3 do 6 miesięcy.

Badania kliniczne szczepionki Sputnik V odbywały się lub są kontynuowane na Białorusi, w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Wenezueli czy Indiach. Wielu naukowców poddaje krytyce i wątpliwościom skuteczność rosyjskiego preparatu, formalnie nazywającego się Gam-COVID-Vac. Stosowanie Sputnika V na Ukrainie kategorycznie wykluczył premier Denys Szmyhal.

Denys Szmyhal