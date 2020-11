Eksperci: Transport szczepionki w -80°C możliwy, ale bardzo kosztowny

Opracowana przez firmy Pfizer i BioNtech szczepionka przeciwko Covid-19 musi być przechowywana w temperaturze – 80 st. C. To samo dotyczy transportu, który musi odbywać się na suchym lodzie.

– Na razie bazujemy na skąpej informacji od producenta, który zapowiada, że do szczepionek dodaje kontenery z suchym lodem, dodatkowo zaopatrzone w GPS monitorujący lokalizację i temperaturę. Jeśli jednak przyjąć, że producent rzeczywiście wyśle w świat 1,3 mld dawek, to potrzebuje od 200 tys. do miliona kontenerów. Przy czym suchy lód trzeba wymieniać co 10 dni. Przedsięwzięcie wydaje się karkołomne, a już na pewno niezwykle kosztowne. Transport z USA do Europy w ciągu deklarowanych 10 dni już sam w sobie jest dużym wyzwaniem, a do tego jeszcze poza kontenerem szczepionka może być przechowywana tylko przez kilka dni – zauważa Michał Byliniak, były prezydent Grupy Farmaceutycznej Unii Europejskiej prezes Okręgowej Izby Aptekarskiej w Warszawie, wiceprezes Naczelnej Rady Aptekarskiej.