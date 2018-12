Idealne wakacje Polaka: "All excuse me" i blisko plaży

Formuła „wszystko w cenie", czyli all inclusive jest najbardziej popularną formą pakietu wyjazdowego, jaki w Polsce wykupują osoby spędzające urlopy zagranicą.

Ta formuła nazywana jest przez niektórych turystów „all excuse me" i sprzedający wycieczki muszą się dobrze nagłowić, żeby domyślić się o co tak naprawdę klientowi chodzi. A chodzi o to, żeby mieć przewidywalne wydatki a gotówka, jaką bierzemy ze sobą była już tylko na przyjemności, czy kupno pamiątek.

Najchętniej mają to być cztery gwiazdki, oraz dobrze zorganizowany i poinformowany rezydent biura podróży. Dobrze jak mówi po polsku. To najczęściej pojawiające się wymagania polskich turystów, którzy wyjeżdżają pierwszy raz zagranicę z biurami podróży.

- Dobrze jest także, kiedy w hotelu jest zjeżdżalnia do wody. I przynajmniej 90 proc. wykupujących wyjazdy chce, żeby w pobliżu znajdowało się przynajmniej jakieś małe miasteczko, gdzie można kupić pamiątki, dokupić jakieś słodycze, czy owoce – wymienia Małgorzata Stańczyk z My Travel, wyszukiwarki wyjazdów. - Właśnie o to pytają najczęściej.

5.30 rano na warszawskim lotnisku Chopina. Za chwilę zacznie się odprawa samolotu czeskiego Travel Service odlatującego na wyspę Sal, część archipelagu Wysp Zielonego Przylądka. Kolejki do odprawy są dwie, bo w ustawia się ekipa telewizji Polsat, a jej szef energicznie zaprasza pozostałych pasażerów do uczestnictwa w polskim koncercie w Hotelu Oasis Belo Horizonte w Santa Maria. Mały entuzjazm zapraszanych, którzy nawet nie wiedzą, że mieszkając poza Belo Horizonte i tak nie będą mieli prawa do niego wstępu, kwituje mało eleganckimi komentarzami. Jak to lecą na Cabo Verde i nie chcą posłuchać polskiej muzyki i obejrzeć polskich artystów? Jego zdaniem to prostactwo i brak zrozumienia oraz szacunku dla kultury własnego kraju.

Czy aby na pewno? Czy Polacy wyjeżdżający na tygodniowe, a nawet dwutygodniowe wakacje koniecznie szukają czegokolwiek, co im przypomina Polskę? Czy kraj Cesarii Evory i jedno z niewielu już miejsc na świecie nie zadeptane (jeszcze) przez masową turystykę naprawdę nie ma własnej muzyki dla której warto polecieć 7 godzin czarterem?

Otóż ma. Ale pomysł ma wielu sponsorów – oprócz Itaki, także agencję Maxima Models, z której pochodzą kandydatki na Queen of Poland. Dokłada się hotel, który w ten sposób zapewnia dodatkową atrakcję dla swoich gości, oraz władze miasteczka w którym odbywa się polska impreza, którą Polsat transmituje na żywo. Konkurs wygrała piękna brunetka spod Biłgoraja, Dominika Grabias. Czy był to dobry pomysł na promowanie Polski z okazji 100-lecia niepodległości? - jak przekonywał pan z Polsatu? Wątpliwe.

Na co najczęściej narzekają Polacy spędzający wakacje zagranicą? Na wyżywienie (ryb może być za mało, bądź zbyt dużo), zajmowanie leżaków przez innych gości, nie dość dokładne sprzątanie pokojów (często oczekują generalnego sprzątania codziennie). Ale zdarza się, że jadący na wakacje do krajów muzułmańskich narzekają na położony w pobliżu meczet, z którego muezzin wcześnie rano wzywa do modlitwy i ich budzi. Zdarzają się skargi, że w egipskim hotelu „było pełno Arabów", albo Niemców, czy Brytyjczyków. Na Polaków raczej nie narzekają.

Bez polskich stref

Emilia Bratkowska, dyr. marketingu i PR w Rainbow przyznaje, że po dwuletnim eksperymencie jej firma w 2019 odejdzie od pomysłu polskich stref, czyli wakacji w Grecji, czy Chorwacji, ale w mocno spolszczonym otoczeniu. Pomysł został skopiowany ze wzorów niemieckich i brytyjskich, gdzie się doskonale sprawdził.

Strefy polskie miały przypominać Polskę za granicą. Byli polscy animatorzy i polska muzyka oraz filmy. - Miała to być taka Polska, tyle, że z gwarantowaną pogodą i ciepłym morzem, a oferta została przygotowana dla osób, które wcześniej nie był zagranicą, nie mówiąc o tym, że wakacje np. w Grecji, to nadal mniejszy wydatek, niż spędzenie urlopu na Bałtykiem - mówi Emilia Bratkowska.

Czy w takim razie miejsce Rainbow zajmie Itaka współorganizująca polskie imprezy zagranicą? - W żadnym wypadku nie mamy takich planów, chociaż rzeczywiście jesteśmy jednym z wielu sponsorów wyborów Queen of Poland organizowanych od kilku lat. Wiem, że dwa lata temu podobna impreza była na Gran Canaria, a rok temu na pokładzie rejsu wycieczkowego po Morzu Śródziemnym. Dzieje się tak, ponieważ Itaka jest największym biurem podróży w Polsce, to nas zobowiązuje i musimy mieć ofertę praktycznie dla każdego - mówi wiceprezes Itaki, Piotr Henicz. - Mamy kluby przyjaciół Itaki, gdzie pracują specjalnie do tego przygotowani ludzie z naszego biura, mamy ofertę Itaka Gala dla najbardziej wymagających. Mamy hotele dla par, dla singli i takie, gdzie można wypocząć bez dzieci. Wiemy, że Polacy lubią egzotykę, więc do naszej oferty w tym roku dołożyliśmy Madagaskar - wylicza wiceszef touroperatora.

Warto poszukać pana Biedronki

- Za hasłowym określeniem „pobyt" lub „wakacje all inclusive" rzadko mamy do czynienia z wypoczynkiem, na który składa się wyłącznie leżakowanie przy hotelowym basenie. Temu stereotypowi przeczą np. badania zachowań turystów, przeprowadzone przez SW Research i Travelplanet.pl. Wynika z nich, że za wyjazdem na wakacyjny wypoczynek kryją się tak naprawdę różne aktywności: uprawianie sportów, poznawanie lokalnych atrakcji itp. - mówi Radosław Damasiewicz, dyr. marketingu i e-commerce w Travelplanet.pl

I podkreśla, że turystyka pobytowa to nadal dominujący sposób wypoczynku, ale przecież nie wyłączny. W zimie 20 – 25 proc. odsetek turystów stanowią miłośnicy białego szaleństwa – narciarze i snowboardziści. W wypadku wyjazdów do ciepłych krajów, zarówno w lecie jak i w zimie, wielu turystów traktuje zakup wycieczki pobytowej jako pakiet w postaci przelotu i pobytu, ale prawdziwym celem jest nurkowanie, windsurfing itp.

- Mamy wreszcie rozwijający się segment wypraw, w których odpoczynek jest synonimem doświadczenia czegoś nowego, zdobycia umiejętności, pokonania barier, realizacja hobby. To może być wyprawa rowerowa czy trekking połączony z poznawaniem innych kultur, nauka gotowania, warsztaty fotograficzne, obserwacje ornitologiczne itp. - wskazuje Radosław Damasiewicz.

Polacy coraz częściej chcą zwiedzać i dowiedzieć się czegoś o kraju, w którym spędzają urlop. Stąd popularność „panów Biedronka" czekających na polskich turystów przy wyjściu z hotelu i oferujących wycieczki takie same, a często nawet te same po cenach znacznie niższych, często nawet o połowę niż Itaka, Neckermann, czy TUI. „Biedronkowa" oferta jest przy tym najczęściej znacznie bogatsza, kierunki wycieczek nie są rygorystycznie związane z dniami tygodnia. Naprawdę warto się za nim rozejrzeć, bo zazwyczaj w organizowanych przez niego imprezach przewodnikami są osoby, które mieszkają na miejscu i doskonale je znają.