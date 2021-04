Holandia testuje sposoby na bezpieczne wakacje

Szybkie testy wykrywające zakażenie COVID-19 zostały przeprowadzone w lotniskowym hotelu Sheraton, znajdującym się naprzeciwko terminalu Shiphol. Stamtąd wszyscy pasażerowie wspólnie podeszli do stanowisk odpraw biletowo-bagażowych i dalej, w jednej grupie, ale z zachowaniem bezpiecznego dystansu, w maseczkach przez kontrolę bezpieczeństwa i paszportową. Cały proces wejścia na pokład odbył się w wyznaczonym porządku i przebiegł bez jakichkolwiek zakłóceń.

— Wszyscy jesteśmy tak samo odpowiedzialni za to, by podróże były bezpieczne. Ważne jest również i to, że w tę akcję zapewnienia bezpieczeństwa zaangażował się również rząd, który jest zdeterminowany, by przestrzegać zaleceń Komisji Europejskiej. Więc dla wszystkich jest jasne, co w niedługiej przyszłości będą oznaczały bezpieczne kolory, jakimi zostały oznaczone konkretne kraje bądź regiony. Jesteśmy przekonani również, że zasady wyznaczone przez UE oraz rosnąca liczba szczepień doprowadzi do tego, że będziemy w stanie wykorzystać wszystkie nasze moce przewozowe tego lata — mówił przed odlotem specjalnego rejsu Transavii jej prezes, Marcel de Nooijer.

Mattijs ten Brink, prezes Sunweb Group zwrócił uwagę na to, jak doskonała atmosfera panowała przed odlotem. — Jestem szczęśliwy, że pozyskaliśmy zaufanie rządu, aby zorganizować ten testowy wyjazd — mówił. Nie ukrywał również, że zdaje sobie sprawę z tego, że jest obserwowany przez branżę. Natomiast wiadomo, że całe to przedsięwzięcie, czyli autorski pomysł Transavii i Sunwebu, zostanie ocenione przez niezależną agencję, która ma wydać odpowiednie rekomendacje.