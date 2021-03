Amica sponsorem Atletico Madryt

Związki grupy Amica z piłką nożną zawsze były mocne. Jej główny udziałowiec i prezes Jacek Rutkowski jest właścicielem klubu Lech Poznań. W Hiszpanii grupa obecna jest pod marką Fagor i to ona będzie promowana podczas meczów. Dyrektor generalny hiszpańskiej spółki Electrodomesticos Iberia, należącej do Grupy Amica podpisał umowę sponsorską z jednym z najbardziej rozpoznawalnych klubów piłkarskich - Atletico. Umowa sponsoringowa będzie obowiązywała od 1 kwietnia 2021 roku aż do zakończenia sezonu 2023-2024. Logotyp Fagor będzie eksponowany m.in. na bandach LED podczas spotkań Atletico Madryt w ramach rozgrywek ligi hiszpańskiej, rozgrywek pucharowych Copa de la Reina, Pucharu UEFA kobiet, Supercopa Femenina oraz kobiecej Ligi Mistrzyń. Identyfikacja marki pojawi się również w przestrzeni stadionu oraz na stronie internetowej klubu. Marka sponsora będzie wykorzystywana także w wywiadach, sesjach zdjęciowych piłkarek oraz aktywacjach konsumenckich. Rozważana jest także obecność logotypu na strojach sportowych, co będzie przedmiotem analizy w połowie bieżącego roku.

