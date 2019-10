Po upadku Thomasa Cooka jego szef broni 500 tys. funtów premii dla siebie

Przewodnicząca komisji Rachel Reeves zapytała Fankhausera, czy zwróci pieniądze, które otrzymał, by zwrócić podatnikom choć część olbrzymich środków, które zostały wydane na pokrycie kosztów powrotu 150 tysięcy turystów do domów oraz pomóc ufundować odprawy dla pracowników.

- W pełni rozumiem opinię publiczną (…), jednakże, to co mogę powiedzieć, to że pracowałem niestrudzenie nad sukcesem firmy i jest mi niezmiernie przykro, że nie udało mi się zapewnić porozumienia. Ale przyczyny porażki nie są jednostronne. Było wiele czynników, które sprawiły, że porozumienie nie doszło do skutku – cytuje BBC odpowiedź Frankhausera.

Prezes Thomasa Cooka zapowiedział także, że będzie rozważał „co jest słuszne”, ale nie podejmie decyzji od razu. Peter Frankhauser mówił też, że w 2018 roku nie otrzymał premii, a w 2017 otrzymał 750 tysięcy funtów, z czego 250 tys. w udziałach firmy.

Zdaniem Rachel Reeves tłumaczenie Frankhausera nie było wyczerpujące.

W wyniku upadku biura Thomas Cook nie tylko jego pracownicy stracili pracę. Na bezrobocie idą także pracownicy firm na całym świecie, dla których Thomas Cook był najważniejszym kontrahentem lub właścicielem. W Polsce upadek biura doprowadził do zawieszenia działalności Neckermann Polska.