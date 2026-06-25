Minister rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk w rozmowie z Polsat News odniosła się do głośnego wywiadu byłego ordynatora SOR Szpitala Południowego dr. Emila Jędrzejewskiego. Podkreśliła, że zarzuty dotyczące funkcjonowania placówki wykraczają poza kwestie organizacyjne i jeśli się potwierdzą dotyczą zagrożenia życia pacjentów. – To, co padło w tym wywiadzie, już nie jest oburzające. To przerażające – powiedziała minister.

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Szpital Południowy. Minister: O wiarygodności lekarza powinien zdecydować wymiar sprawiedliwości

Dziemianowicz-Bąk zaznaczyła, że emocje wywołane relacją dr. Jędrzejewskiego są zrozumiałe, jednak ocena jego wiarygodności nie powinna należeć do polityków.

Odniosła się w ten sposób również do wpisu premiera Donalda Tuska, który stwierdził, że wiarygodność lekarza i jego sensacyjnych relacji „wydaje się być wątpliwa”. – Oceny wiarygodności tych słów może dokonać tylko wymiar sprawiedliwości – podkreśliła minister.

Jej zdaniem sprawa dotyczy wyjątkowo poważnych oskarżeń. – Mówimy o oskarżeniach dotyczących działań, które miałyby doprowadzić do śmierci ludzi. To nie jest kwestia takiego czy innego zarządzania, ale stwarzania zagrożenia dla życia i zdrowia – zaznaczyła.

Afera wokół Szpitala Południowego. „Nie może być zamiatania pod dywan”

Minister podkreśliła, że wszystkie informacje dotyczące nieprawidłowości w ochronie zdrowia wymagają zdecydowanej reakcji państwa. Jej zdaniem doniesienia dotyczące Szpitala Południowego muszą zostać szczegółowo zbadane przez prokuraturę i właściwe służby, niezależnie od politycznych sporów wokół sprawy.

– Niezależnie od tego, jak tego świadka ocenia opinia publiczna, nie ma mowy o żadnym zamiataniu pod dywan. Sytuacja w tym szpitalu i te skandaliczne doniesienia muszą zostać do cna wyjaśnione – powiedziała.

Jednocześnie zaznaczyła, że należy oddzielić postępowania prowadzone przez organy ścigania od politycznej debaty. – Trzeba bardzo jasno oddzielać to, co musi wyjaśnić prokuratura i odpowiednie służby, od tego, co staje się paliwem sporu politycznego – dodała.

Minister chce wzmocnienia ochrony sygnalistów

Dziemianowicz-Bąk uważa, że obowiązujące przepisy dotyczące ochrony sygnalistów wymagają zmian. Przypomniała, że już podczas prac nad ustawą opowiadała się za rozszerzeniem jej zakresu.

Według minister nowe regulacje powinny lepiej chronić osoby zgłaszające nieprawidłowości związane m.in. z zarządzaniem placówkami, bezpieczeństwem pacjentów czy niedopełnieniem obowiązków przez osoby pełniące funkcje kierownicze. – Można rozmawiać o poszerzeniu ustawy, ale najważniejsze jest przede wszystkim jej respektowanie – podkreśliła.