Krztusiec: Co to za choroba?

Krztusiec, zwany też kokluszem, to ostra choroba zakaźna dróg oddechowych. Jest bardzo zaraźliwy, a wywołują go Gram ujemne pałeczki Bordetella pertussis. Choć chorują głównie dzieci i młodzież, to zarazić można się w każdym wieku.

Okres wylęgania choroby wynosi od sześciu do 20 dni, sam krztusiec z kolei może trwać od sześciu do nawet dziesięciu tygodni. Choroba przenosi się drogą kropelkową. Bakterie dostają się do górnych dróg oddechowych drogą powietrzną i produkują toksyny. Zaraźliwość jest bardzo duża, przyjmuje się, że jeśli 100 osób miało kontakt z osobą chorą na krztusiec, to 90 z nich zachoruje.

Jak przebiega krztusiec? Objawy choroby

Krztusiec ma trzy okresy, które charakteryzują się następującymi objawami:

w pierwszym okresie występuje nieżyt górnych dróg oddechowych z nasilającym się kaszlem. Trwa on kilkanaście dni i w tym czasie choroba jest najbardziej zakaźna;

w drugim etapie kaszel jest nasilony i napadowy, może wiązać się też z wymiotami. Na twarzy pojawiają się wybroczyny, zmęczenie i obrzęk. Wylewy krwi mogą być też widoczne na spojówkach. Możliwe jest również, że pojawią się zmiany w obrazie radiologicznym klatki piersiowej oraz w osłuchu nad polami płucnymi. W krwi zwiększa się liczba białych krwinek, rozmaz pokazać może przewagę limfocytów;

w trzecim okresie kaszel się zmniejsza, ale jeśli pojawią się dodatkowe infekcje, może to doprowadzić do nawrotu.

Jak leczy się krztusiec?

Przy występowaniu powyższych objawów konieczna jest wizyta u lekarza. Oprócz leków objawowych – na przykład przeciwkaszlowych, uspokajających czy przeciwwymiotnych, podawany jest przez 14 dni antybiotyk.