Radcowie prawni, adwokaci i sędziowie

To samo wyłączenie ma zastosowanie też do zawodów prawniczych. – Objęci nim są też aplikanci. Przepisy dotyczące zawodów radcy prawnego i adwokata rozciągają na osoby, które dopiero się kształcą obowiązek dochowania tajemnicy zawodowej - dodaje.

Ponadto wyłączone są też informacje objęte tajemnicą narady sędziowskiej. – Chodzi tutaj o wszystko co w toku dyskusji nad orzeczeniem powie skład orzekający. To jest jedna z najsilniej chronionych tajemnic w polskim systemie prawa- mówi Gniewomir Wycichowski-Kuchta.

Natomiast pod przepisy ustawy w obszarze postępowania karnego nie podlegają informacje z postępowania przygotowawczego oraz objęte tajemnicą rozprawy sądowej prowadzonej z wyłączeniem jawności.

– Tutaj chodzi o zabezpieczenie prawidłowego toku postępowania, żeby nie było sytuacji kiedy do ujawnienia publicznego w ramach procedury dotyczącej sygnalistów dochodzi, gdy organy ścigania planują podjęcie kroków przeciwko danej osobie – mówi.

A co z niejawnymi rozprawami w postępowaniu cywilnym? – Tutaj przepisy należy interpretować wprost. Co oznacza, że takie informacje nie są wyłączone spod przepisy ustawy i sygnalista może je ujawnić – dodaje.

Ustawą o sygnalistach nie są też objęte naruszenia prawa w zakresie zamówień w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa.

– Akurat ten przepis budził duże wątpliwości jeszcze na etapie prac legislacyjnych nad projektem. Organizacje społeczne podnosiły, że eliminuje on automatycznie sygnalistów, którzy pracują w służbach lub administracji publicznej i zajmują się zamówieniami broni. Obecnie takich transakcji mamy bardzo dużo – mówi Gniewomir Wycichowski-Kuchta.