W godzinach przedpołudniowych złoty był słabszy w stosunku do najważniejszych walut. Krajowa waluta najmocniej osłabiła się w odniesieniu do dolara, który kosztował prawie 3,73 zł wobec 3,71 zł płaconych przed południem. Wyżej wyceniane jest także euro, które umocniło się do prawie 4,27 zł. Z kolei notowania franka szwajcarskiego poszybowały w górę do 4,61 zł.

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Mocny dolar przeszkodą dla złotego

Uwagę rynków przykuwają rozpoczęte w ostatni weekend negocjacje pokojowe Stanów Zjednoczonych z Iranem i działania zmierzające do pełnego odblokowania cieśniny Ormuz. W weekend przez moment było nawet ryzyko eskalacji konfliktu, ale już nowy tydzień przyniósł stabilizację i zmniejszenie napięć geopolitycznych. Mimo to, krajowej walucie nie służą dziś zarówno umocnienie dolara na globalnym rynku, jak i lokalne czynniki w postaci najnowszych danych z krajowej gospodarki, m. in. o sprzedaży detaliczne za maj, której dynamika wypadła poniżej oczekiwań ekonomistów. - Napięcia wokół Cieśniny Ormuz oraz wysokie oczekiwania wobec stóp procentowych w USA umacniają dolara, spychając waluty naszego regionu do defensywy. Zadyszka krajowej sprzedaży detalicznej oraz niższy od prognoz wzrost wynagrodzeń dodatkowo obciążają notowania złotego – zauważa w komentarzu Michał Stajniak analityk XTB.