Kurs eurodolara we wtorek zbliża się do testu średnioterminowego szczytu, jaki ukształtował się pod koniec grudnia zeszłego roku w okolicach 1,114. Dziś notowania EUR/USD rosną o 0,19 proc., do 1,11. Tym razem osłabienie dolara do euro nie przynosi za sobą umocnienia złotego. Kurs amerykańskiej waluty sięga po południ 3,85, a to oznacza 0,13-proc. umocnienie USD. Za euro inwestorzy płacą blisko 4,28 zł, czyli o 0,3 proc. więcej niż w poniedziałek na zamknięciu.

Reklama

Czytaj więcej Giełda Szwedzki bank centralny znów tnie stopy procentowe Riksbank, czyli bank centralny Szwecji, obniżył główną stopę procentową o 25 pkt baz., do poziomu 3,5 proc. Była to jej druga obniżka w tym roku. Takiej decyzji spodziewali się analitycy.

Dziś znów błyszczało złoto, nawet do 2570 dolarów za uncję. Po południu zwyżka ogranicza się jednak do 0,3 proc., co daje 2549 dolarów za uncję. Kurs bitcoina utrzymuje się przy 58,9 tys. dolarów.