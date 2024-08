Po środowych zwyżkach EUR/USD nie ma już śladu. Dolar stanął na nogi i w czwartek znów zyskuje wobec większości walut. Notowania głównej pary walutowej osuwają się po południu o 0,3 proc., do 1,079. Słabsze euro w zestawieniu z dolarem to kiepska informacja dla polskiego złotego. Po południu kurs USD/PLN zwyżkuje o 0,45 proc., do 3,98 zł. Euro kosztuje 4,295 zł, czyli o 0,14 proc. więcej niż w środę na zamknięciu.

Z innych europejskich walut w słabszej formie jest dziś także brytyjski funt. Kurs USD/GBP zwyżkuje pod koniec dnia o 0,5 proc. Dziś Bank Anglii zdecydował o obniżce stóp procentowych o 25 pkt baz. Wniosek o cięcie przeszedł minimalną większością głosów.