Po tym, jak w środę złoty raczej słabł, czwartkowy poranek przynosi umocnienie kursu krajowej waluty. Z rana dolar schodzi nawet poniżej 4 zł, a notowania USD/PLN zniżkują o 0,36 proc. Za euro inwestorzy płacą 4,35 zł, co oznacza zniżkę o 0,14 proc. wobec środowego zamknięcia.

Eurodolar wraca do szczytów

Notowania głównej pary walutowej lekko rosną. EUR/USD wspina się o 0,25 proc., do 1,091, zbliżając się do listopadowych szczytów. Uwagę inwestorów przykuwa w ostatnim czasie złoto. Uncja kruszcu mierzy się z poziomem 2000 dolarów. W czwartkowy poranek wyceniana jest na 1997 dolarów, co oznacza zwyżkę o 0,4 proc. Kurs bitocina lekko zniżkuje, do 37358 dolarów.