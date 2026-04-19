Jak podaje brytyjski dziennik „Daily Mail”, linia Ryanair zwiększyła premie dla pracowników za wykrycie przy bramkach do wejścia na pokład nadmiarowego bagażu. Efektem jest zmniejszenie liczby pasażerów, którzy przekraczają wyznaczony limit.

Ryanair zaostrza kontrole. Pasażerowie nie wniosą na pokład większego bagażu

Premie dla personelu miały wzrosnąć z około 1,50 euro do 2,50 euro za każdy wykryty nadmiarowy bagaż. Linia zniosła także limit premii. Wcześniej wynosił on 80 euro miesięcznie.

Dzięki nowej polityce odsetek pasażerów, którzy próbują wnieść na pokład ponadwymiarowy bagaż spadł poniżej 0,1 proc., podczas gdy dotąd stanowił około 0,5 proc. osób.

Prezes Ryanaira Michael O'Leary wielokrotnie podkreślał, że pasażerowie, którzy próbują obejść zasady, muszą się liczyć z konsekwencjami. „Nie mam zamiaru przepraszać za to, że egzekwujemy zasady i wyłapujemy osoby, które próbują oszukiwać system” – powiedział Michael O'Leary, cytowany przez brytyjską prasę.

Bagaż podręczny w Ryanair. Jaka wielkość jest dozwolona i ile wynoszą kary?

Na pokład samolotów linii Ryanair można wnieść gratis małą torbę, która musi zmieścić się pod fotelem z przodu, na przykład torebkę, torbę na laptopa lub plecak, o wymiarach 40x30x20 cm. Limit wagowy nie jest podany. Za większy bagaż podręczny trzeba zapłacić.

W przypadku przekroczenia wielkości bezpłatnego bagażu pasażerom grożą wysokie opłaty lub odmowa przyjęcia bagażu. Z uwagi na wzmożone kontrole warto więc jeszcze dokładniej sprawdzać wymiary toreb i plecaków przed podróżą na pokładzie irlandzkiego przewoźnika.

Jak podaje na swojej stronie Ryanair, „Pasażerowie, którzy przyniosą ponadwymiarowy bagaż (o wymiarach powyżej 55 x 40 x 20 cm) do bramki do wejścia na pokład, otrzymają odmowę przyjęcia bagażu lub, jeśli będzie to możliwe, zostanie on umieszczony w luku bagażowym samolotu za opłatą w wysokości 70,00–75,00 GBP/EUR. Należy wówczas zostawić bagaż przy schodach samolotu, w wózku bagażowym przy bramce lub zgodnie z instrukcjami agentów Ryanair, aby umieścić go w luku bagażowym”.