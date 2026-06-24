Villa Certosa na Sardynii to jedna z najdroższych willi świata
Luksusowa rezydencja Villa Certosa, znana ze spektakularnych przyjęć i prywatnych wakacyjnych spotkań światowych przywódców, to jedna z najdroższych prywatnych posiadłości na świecie. Wcześniej media podawały nieoficjalnie, że jej wartość szacuje się na około pół miliarda euro.
Ogrody w Villa Certosa
Kwoty transakcji nie podano. Według mediów willa została sprzedana za 350 mln euro.
Nieruchomość o powierzchni 4,5 tysiąca metrów kwadratowych położona jest na ekskluzywnym wybrzeżu Costa Smeralda na Sardynii.
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Na terenie posiadłości znajdują się tarasowe ogrody z kaktusami i sztucznymi megalitami, kilka basenów, domki gościnne wokół sztucznego wulkanu a także ukryta morska grota z dostępem dla łodzi, amfiteatr w stylu rzymskim oraz podziemny bunkier o standardzie wojskowym.
Silvio Berlusconi i Władimir Putin podczas spotkania w Villa Certosa
Gośćmi Berlusconiego byli tam przed laty światowi przywódcy, wśród nich Władimir Putin, George W. Bush czy Tony Blair.
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