Luksusowa rezydencja Villa Certosa, znana ze spektakularnych przyjęć i prywatnych wakacyjnych spotkań światowych przywódców, to jedna z najdroższych prywatnych posiadłości na świecie. Wcześniej media podawały nieoficjalnie, że jej wartość szacuje się na około pół miliarda euro.

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Ogrody w Villa Certosa Foto: PA/DAVIDE CAGLIO

Kosmiczna cena za luksus. Ile emir Kataru zapłacił za Villa Certosa?

Kwoty transakcji nie podano. Według mediów willa została sprzedana za 350 mln euro.

Nieruchomość o powierzchni 4,5 tysiąca metrów kwadratowych położona jest na ekskluzywnym wybrzeżu Costa Smeralda na Sardynii.

Sztuczny wulkan i podziemny bunkier. Co kryje legendarna posiadłość Berlusconiego?

Na terenie posiadłości znajdują się tarasowe ogrody z kaktusami i sztucznymi megalitami, kilka basenów, domki gościnne wokół sztucznego wulkanu a także ukryta morska grota z dostępem dla łodzi, amfiteatr w stylu rzymskim oraz podziemny bunkier o standardzie wojskowym.

Silvio Berlusconi i Władimir Putin podczas spotkania w Villa Certosa Foto: PAP/EPA/LIVIO ANTICOLI

Gośćmi Berlusconiego byli tam przed laty światowi przywódcy, wśród nich Władimir Putin, George W. Bush czy Tony Blair.