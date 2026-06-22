Jak informuje IMGW pogodę nad południowo wschodnią, wschodnią Europą, północną Skandynawią, a także południowo zachodnią Europą i jej krańcami zachodnimi kształtują niże. Natomiast pozostałe rejony Europy, w tym Polska, są w obszarach podwyższonego ciśnienia. W naszym kraju jednak zaznacza się przejściowo płytka zatoka z chłodnym frontem atmosferycznym, związana z niżem znad Morza Barentsa, która przemieści się z centrum na południe kraju. Południowa część Polski pozostaje w gorącej, wilgotnej masie powietrza zwrotnikowego, północna w chłodniejszej, polarnomorskiej

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Prognoza pogody na poniedziałek, 22 czerwca. Na północy ochłodzenie, na południu deszcz i burze

W poniedziałek na północy i zachodzie kraju zachmurzenie małe i umiarkowane, na południu i wschodzie umiarkowane i duże, i tam przelotne opady deszczu, miejscami burze, głównie na obszarach podgórskich i w Karpatach. Lokalnie grad. Prognozowana wysokość opadów w czasie burz od 15 mm do 35 mm, na Lubelszczyźnie, Małopolsce i na Podkarpaciu lokalnie około 50 mm.

Temperatura maksymalna od 22 st. C na Pomorzu, około 26 st. C w centrum do 31 st. C na południowym wschodzie kraju; chłodniej na samym wybrzeżu około 18 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, północny i północno-zachodni. W czasie burz wiatr w porywach do 80 km/h. W górach wiatr porywisty.

Prognoza pogody na wtorek 23 czerwca. Spokojniej w pogodzie. Zrobi się chłodniej

W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane, jedynie na południowym wschodzie kraju początkowo duże, z przelotnymi opadami deszczu i zanikającymi burzami, głównie na terenach podgórskich. Miejscami silne zamglenia, lokalnie mgła ograniczająca widzialność do 500 m. Prognozowana wysokość opadów w czasie burz do 10 mm, lokalnie do 20 mm. Temperatura minimalna od 10 st. C na północy, około 13 st. C w centrum do 18 st. C na południowym wschodzie. Wiatr słaby, z kierunków północnych. W czasie burz wiatr porywisty.

We wtorek zachmurzenie małe i umiarkowane, na wschodzie i południu kraju miejscami wzrastające do dużego z możliwością przelotnego deszczu.

Temperatura maksymalna od około 18 st. C nad samym morzem, około 25 st. C w centrum, do 27 st. C na południu kraju. Wiatr słaby, nad morzem umiarkowany, północny i północno-zachodni.

Prognoza pogody dla Warszawy: Nadchodzi niewielkie ochłodzenie

Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1010 hPa. Przewiduje się wzrost ciśnienia.

W Warszawie w poniedziałek zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura maksymalna około 29 st. C. Wiatr słaby, okresami umiarkowany, z kierunków północnych. W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura minimalna około 15 st. C. Wiatr słaby, z kierunków północnych.

We wtorek w stolicy zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura maksymalna około 26 st. C. Wiatr słaby, północny i północno-zachodni.