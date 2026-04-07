Strzały rozległy się przed izraelskim konsulatem w Stambule – wynika z przekazywanych przez tureckie media informacji.

Reklama Reklama

Agencja AP pisze o starciu przed konsulatem i o dwóch ofiarach śmiertelnych. Ofiarami śmiertelnymi mają być napastnicy. Takie same informacje przekazuje telewizja Habertürk – podaje ona, że w wymianie ognia z policją zginęło dwóch napastników a trzeci został pojmany (według najnowszych doniesień został ranny).

Policjanci na miejscu strzelaniny w Stambule

Ranny w wymianie ognia zostało dwóch funkcjonariuszy policji. Minister zdrowia Kemal Memişoğlu poinformował, że ranni w ataku policjanci trafili do szpitala .

Napastnicy mieli być uzbrojeni w broń długą.

Na miejsce skierowano kilka jednostek policji. O strzałach przed konsulatem pisze też agencja Reutera, powołując się na świadka wydarzeń. Z kolei Agencja Anatolia podaje, że w rejon, w którym rozległy się strzały, oprócz policji wysłano karetki pogotowia.

Minister sprawiedliwości Akın Gürlek podał, że prokuratura generalna wszczęła śledztwo ws. wymiany ognia przed konsulatem.

Z kolei szef MSW Turcji Mustafa Çiftçi podał, że trzy osoby rozpoczęły wymianę ognia z policjantami. Minister potwierdził, że dwóch policjantów zostało rannych. Wśród napastników miało być dwóch braci. Jeden z napastników był w przeszłości notowany w związku z przestępstwami narkotykowymi.

Więcej informacji wkrótce