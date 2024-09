Aktywiści klimatyczni znów zaatakowali „Słoneczniki” van Gogha

Aktywiści z Just Stop Oil oblali zupą pomidorową dwa prezentowane na wystawie arcydzieła. Manifestowali w ten sposób sprzeciw wobec ogłoszonego tego dnia wyroku, skazującego dwie osoby z tej samej grupy za podobny czyn w 2022 roku.

Reklama

Do wydarzenia doszło w piątek. Trójka aktywistów z grupy Just Stop Oil zaangażowanych w atak została aresztowana, podczas gdy obrazy zostały usunięte, zbadane, a następnie przywrócone na miejsce. Wystawa została ponownie otwarta tego samego dnia.

Klimatyczni aktywiści oblali zupą pomidorową dwa obrazy van Gogha

National Gallery opublikowało na platformie X (dawnym Twitterze) oświadczenie o wydarzeniu: - Tego popołudnia, tuż po 14:30, trzy osoby weszły do sali nr 6 na wystawie National Gallery „Van Gogh: Poets and Lovers”. Pojawili się, by wylać substancję przypominającą zupę na dwa dzieła — „Słoneczniki” (powstałe w 1888 z kolekcji National Gallery, Londyn) i „Słoneczniki” (namalowane w 1889 z kolekcji Philadelphia Museum of Art). Wezwano policję i aresztowano trzy osoby. Obrazy zostały usunięte z wystawy i zbadane przez konserwatora. Potwierdzono, że nie zostały uszkodzone. Na szczęście wkrótce potem mogliśmy ponownie otworzyć wystawę."

Dwie prezentowane wersje z serii „Słoneczników” van Gogh namalował na południu Francji, w Arles. Obrazy nie zostały uszkodzone dzięki ochronnym szklanym osłonom.