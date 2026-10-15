Oto przegląd najważniejszych wydarzeń, które miały miejsce w nocy z 14 na 15 października:

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Flavio Bolsonaro prowadzi w sondażu przed II turą wyborów prezydenckich w Brazylii

Z najnowszego sondażu ośrodka badawczego Quaest wynika, że przed zaplanowaną na 25 października II turą wyborów prezydenckich w Brazylii Flavio Bolsonaro, syn byłego prezydenta Jaira Bolsonaro, ma dwa punkty procentowe przewagi nad urzędującym prezydentem Luizem Inácio Lulą da Silvą. Na Bolsonaro juniora chce głosować 46 proc. wyborców, na Lulę 44 proc., 1 proc. respondentów nie wie jeszcze, na kogo oddadzą głos, a 9 proc. zamierza oddać głos nieważny lub nie wziąć udziału w wyborach.

Pierwsza tura wyborów prezydenckich w Brazylii, która odbyła się 4 października, Wbrew większości sondaży, które dawały niewielką przewagę Luli, zakończyła się zwycięstwem Flavia Bolsonaro. Syn prezydenta Brazylii z lat 2019-2023 uzyskał w I turze 47 proc. głosów, podczas gdy na Lulę zagłosowało 45 proc. badanych.

W I turze wyborów prezydenckich Brazylijczycy oddali ponad 2,2 mln głosów „na nikogo” i ponad 3,6 mln głosów nieważnych, znacznie więcej niż w poprzednich wyborach z 2022 roku. Dziennik „El País” ocenił, że odzwierciedla to głęboką polaryzację kraju, w którym wielu obywateli nie chce być reprezentowanych przez żadnego z dwóch głównych kandydatów.

USA chcą złagodzić sankcje nałożone na flotę cieni

Po tym, jak prezydent USA Donald Trump zdecydował, że zawiesi sankcje na olej napędowy z Rosji, w związku z czym na globalny rynek może trafić niemal 5 mln ton rosyjskiego diesla, teraz administracja amerykańska ma rozważać złagodzenie sankcji wobec tankowców wchodzących w skład floty cieni, by zmniejszyć koszty transportu morskiego.

Reuters podaje, że obecnie administracja Trumpa rozważa wyrażenie zgody na to, aby „legalna ropa” mogła być transportowana przez objęte wcześniej sankcjami tankowce wchodzące w skład floty cieni. Oznacza to, że chodzi prawdopodobnie o umożliwienie flocie cieni transportowania ropy lub paliwa, które nie jest objęte sankcjami USA (a więc – w przypadku Rosji – jedynie diesla, którego dotyczy wcześniejsze porozumienie).

Departament Energii przekonuje, że złagodzenie sankcji wobec floty cieni nie pomoże Rosji w eksporcie ropy lub produktów ropopochodnych. Jednak jak zauważa Reuters, w sytuacji, w której diesel z Rosji po decyzji Trumpa może trafiać na światowe rynki, nie można wykluczyć, że pojawi się presja na Departament Skarbu, by ten wyrażał zgodę na transport oleju napędowego z Rosji przez tankowce floty cieni. Zmniejszenie kosztów transportu eksportowanego przez Rosję diesla zwiększyłoby wpływy Kremla ze sprzedaży tego paliwa, które Rosja mogłaby przeznaczyć na finansowanie wojny z Ukrainą.

Donald Trump o papieżu Leonie XIV: Chciałbym, żeby wyzdrowiał, jego brat to wspaniały człowiek

Prezydent USA Donald Trump życzył szybkiego powrotu do zdrowia papieżowi Leonowi XIV, u którego wykryto nowotwór płuca. – Chciałbym, żeby papież Leon wyzdrowiał. Słyszałem, jakie są rokowania w przypadku tego rodzaju problemów. To nowotwór. To poważna sprawa. Każdy przypadek raka jest poważny, ale rokowania wydają się dobre. Obserwuję tę sytuację. Po prostu chcemy przekazać mu wyrazy naszej miłości oraz najlepsze życzenia – powiedział dziennikarzom Trump.

Trump zwrócił uwagę, że najstarszy brat papieża, Louis Prevost, jest jego przyjacielem. – To wspaniały człowiek, naprawdę fantastyczny facet, podobnie jak jego żona. Wiecie, są wielkimi zwolennikami Trumpa. Mają symbole MAGA w całym domu. Mogę powiedzieć, że jego brat bardzo go kocha, bardzo kocha papieża, i to dobrze. Chcę mu po prostu życzyć wszystkiego dobrego. Niech szybko wraca do zdrowia – dodał przed wylotem z Arizony.

Wcześniej życzenia zdrowia dla papieża złożył wiceprezydent J.D. Vance (jest katolikiem). „Nasza rodzina nieustannie modli się o dobre zdrowie i pełny powrót do zdrowia papieża Leona XIV. Niech Bóg da mu sił w powrocie do zdrowia. Mam nadzieję, że wie, iż miliony amerykańskich chrześcijan myślą o nim” - napisał Vance w serwisie X. Vance przekazał też życzenia bratu urodzonego w USA papieża, który, jak podkreślił, również zmaga się z własnymi problemami zdrowotnymi. Deborah Prevost, żona Louisa Prevosta, powiedziała wcześniej stacji CBS News, że jej mąż choruje na jedną z postaci nowotworu krwi. Nie wiadomo, jak zaawansowana jest choroba.

13 października papieżowi usunięto dolny płat prawego płuca, a badanie śródoperacyjne potwierdziło rozpoznanie gruczolakoraka płuca. W środowym komunikacie ogłoszonym przez Watykan przekazano, że badania wykazały prawidłowy przebieg pooperacyjny, parametry medyczne są w normie.

Premier Finlandii dziwi się, że są kraje w UE, które przyznają wizy Rosjanom

– To niepojęte – tak szef fińskiego rządu Petteri Orpo skomentował fakt, że w UE wciąż są państwa, które przyznają wizy Rosjanom. Jego zdaniem UE powinna całkowicie zakazać wydawania wiz turystycznych obywatelom Rosji.

Restrykcje w wydawaniu wiz Rosjanom ograniczające ich wjazd do strefy Schengen wprowadziły też wcześniej m.in. kraje bałtyckie, Polska, Czechy oraz Holandia, Dania i Szwecja. Najwięcej wiz obywatelom Rosji przyznają wciąż kraje południowej Europy, przede wszystkim Włochy, Francja i Hiszpania. - W ubiegłym roku Rosjanie mogli otrzymać w sumie nawet 800 tys. wiz. To ogromna liczba – argumentował premier Orpo w parlamencie w Helsinkach. Premier Finlandii chce, aby na rozpoczynającym się 15 października szczycie UE zapadła decyzja, by wstrzymać wydawanie takich wiz w całej Wspólnocie.

Ulewy paraliżują Stambuł

Stambuł nawiedziły 14 października ulewne deszcze, które doprowadziły do 1 277 przypadków zalania, a poziom zakorkowania największej tureckiej metropolii osiągnął 90 proc. Podczas ulewy zginął rażony prądem 14-latek – podały lokalne władze. Chłopiec został porażony prądem po wejściu do kałuży w parku. Nieprzytomnego nastolatka przewieziono do szpitala, jednak lekarzom nie udało się go uratować – podało biuro gubernatora Stambułu, cytowane przez telewizję CNN Turk. Okoliczności wypadku są badane – dodano.

Biuro gubernatora przekazało, że służby ratunkowe interweniowały w związku z rozległymi podtopieniami i szkodami spowodowanymi pogodą. Podczas ulewy zalane zostały setki budynków. Do władz wpłynęły zgłoszenia dotyczące 808 domów, 280 firm i 76 pojazdów, a także 13 powalonych drzew i dwóch uszkodzonych dachów. Do działań na terenie miasta skierowano około 8000 pracowników oraz 2000 pojazdów i maszyn budowlanych. Władze metropolii zdecydowały także o zawieszeniu zajęć w szkołach w Stambule w czwartek z powodu trudnych warunków pogodowych.

Korea Płn. testuje strategiczne pociski manewrujące

Korea Północna przeprowadziła 14 października testy dwóch typów strategicznych pocisków manewrujących, odpalanych z okrętu podwodnego – poinformowała północnokoreańska agencja państwowa KCNA. Według KCNA celem testu było „sprawdzenie aktualnej gotowości bojowej podwodnych systemów uzbrojenia” oraz zweryfikowanie zdolności operacyjnych marynarki wojennej Korei Płn. oraz środków odstraszania.

Agencja podkreśliła, że próba ta nie zagrażała bezpieczeństwu żadnemu z sąsiednich krajów, a jej przebieg na wodach u wschodniego wybrzeża kraju obserwowali najwyżsi rangą dowódcy wojskowi. KCNA nie podała szczegółowych informacji na temat wystrzelonych pocisków ani przebiegu testu.