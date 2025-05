Platforma CUO Connect to idealne rozwiązanie dla firm, które nie wiedzą, co zrobić ze zużytymi oponami, ale kierują się odpowiedzialnością biznesową i zdają sobie sprawę, że taki odpad nie może trafić w niepowołane ręce. Dzięki CUO Connect zużyte opony trafiają do profesjonalnego systemu i mogą być poddawane recyklingowi, zyskując drugie życie jako surowce wtórne lub paliwa alternatywne – podkreśla Michał Jasiewicz, Prezes Zarządu CUO.

CUO Connect umożliwia elastyczne zarządzanie problemem zużytych opon, dostosowując się do indywidualnych potrzeb przedsiębiorstw. Platforma nie tylko łączy firmy poszukujące rozwiązań w zakresie utylizacji opon, ale także tworzy przestrzeń do nawiązywania kontaktów biznesowych – od wymiany informacji po negocjacje warunków współpracy. Finalna transakcja odbywa się już poza platformą CUO Connect.

CUO Connect to platforma stworzona przede wszystkim z myślą o serwisach samochodowych, punktach wymiany opon oraz firmach transportowych, choć jej możliwości nie ograniczają się tylko do tych branż. To właśnie te podmioty generują największą ilość odpadu gumowego i najczęściej mierzą się z wyzwaniem jego utylizacji. CUO Connect integruje firmy związane z branżą oponiarską, ułatwiając nawiązywanie wartościowych relacji biznesowych i wspierając zrównoważone zarządzanie zużytymi oponami.

CUO Connect zapewnia wygodne i efektywne rozwiązanie w zakresie utylizacji zużytych opon, oferując szeroki dostęp do firm zainteresowanych współpracą. Użytkownicy platformy mogą swobodnie wybierać spośród dostępnych ofert, dopasowując je do swoich potrzeb. Procesy realizowane za pośrednictwem CUO Connect są w pełni transparentne i zgodne

z obowiązującymi przepisami. Korzystanie z platformy przynosi firmom wiele korzyści – ułatwia pozbywanie się zużytych opon, obniża koszty ich utylizacji oraz optymalizuje procesy logistyczne.

Dla nas, jako Organizacji Odzysku, istotą jest, by zużyte opony pozostały w cyklu gospodarki obiegu zamkniętego. To bardzo cenny surowiec, który – poddany recyklingowi – może być wykorzystany do produkcji nowych materiałów, takich jak granulat gumowy, elementy infrastruktury drogowej, nawierzchnie sportowe czy place zabaw – podsumowuje Michał Jasiewicz. Recykling zużytych opon ma sens! – dodaje.

Jak rozpocząć korzystanie z CUO Connect?

Wystarczy zarejestrować firmę na www.cuoconnect.pl, wypełniając prosty formularz. Cały proces jest szybki i kończy się pełnym dostępem do internetowej giełdy zużytych opon.

