Czy przedsiębiorcy zdecydują się na kasowy PIT

Przepisy o kasowym PIT zostały przyjęte przez rząd i trafiły do Sejmu. Mają obowiązywać od 1 stycznia 2025 r. Nowa metoda ma ulżyć najmniejszym przedsiębiorcom, ale jak już podkreślaliśmy kilka razy na łamach „Rzeczpospolitej” (ostatnio 13 sierpnia), chętnych do jej stosowania może być niewielu. Kasowy PIT ma bowiem wiele warunków i ograniczeń. Nie spodobał się też w biurach rachunkowych, zdaniem księgowych nowa metoda rozliczeń oznacza dla nich dużo więcej pracy i obowiązków. Przede wszystkim będą musieli każdą fakturę, zarówno przychodową, jak i kosztową, sprawdzić z rachunkiem bankowym klienta. Będą musieli też prowadzić dodatkowe rejestry opłaconych faktur i co miesiąc je weryfikować. Może to spowodować podniesienie cen usług księgowych.

W nowelizacji rozporządzenia w sprawie prowadzenia księgi znajduje się też przepis dotyczący objaśnień do kolumny 17. Obecnie jest w nich nieaktualna kwota rocznych przychodów uprawniających do kwartalnego rozliczenia (dotyczy tych, którzy przechodzą w następnym roku na ryczałt). Projekt wprowadza właściwy limit, czyli 200 tys. euro.

Nowelizacja rozporządzenia w sprawie prowadzenia księgi (podobnie jak przepisy o kasowym PIT) ma obowiązywać od 1 stycznia 2025 r.

Etap legislacyjny: konsultacje publiczne i uzgodnienia