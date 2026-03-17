Do komendy zgłosił się mężczyzna ze skargą, że jego samochód został zarysowany na parkingu przed szkołą podstawową. Funkcjonariusze ustalili, że sprawcą jest 40-letnia mieszkanka Bielska Podlaskiego, która zaparkowała swoim Hyundaiem obok uszkodzonego auta.
Po sprawdzeniu danych kobiety w policyjnej bazie danych na jaw wyszło, że nie ma ona i nigdy nie miała uprawnień do kierowania samochodem. Funkcjonariuszom szczerze przyznała, że akurat przyjechała do pobliskiego WORD, żeby zdawać egzamin na prawo jazdy.
Egzaminu nie zdała, bo – jak tłumaczyła – była bardzo rozkojarzona i zdenerwowana. Mimo to nie zrezygnowała z nielegalnego kierowania autem. Ponownie wsiadła za kółko i wyjeżdżając z parkingu niechcący zarysowała auto stojące obok. A potem... po prostu odjechała. Nie próbowała skontaktować się z właścicielem zarysowanego samochodu.
Okazało się również, że to nie była pierwsza jej próba zdobycia uprawnień, a samochód kupiła sobie z nadzieją, że kiedyś zda egzamin.
Bielszczanka została ukarana mandatem w wysokości 1020 złotych i 10 punktami za spowodowanie kolizji. Za kierowanie bez uprawnień będzie tłumaczyła się w sądzie. Co jej grozi? Sąd może orzec w takim przypadku nawet 30 000 zł grzywny. W przypadku spowodowania kolizji ubezpieczyciel sprawcy występuje też z roszczeniem regresowym o zwrot wypłaconego poszkodowanemu odszkodowania.
