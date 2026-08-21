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Francja zmierza w stronę greckiego scenariusza. Dług wymyka się spod kontroli

Dług kraju i koszt jego obsługi rosną lawinowo. A przed wyborami prezydenckimi wiosną przyszłego roku politycy nie myślą o zaciskaniu pasa.

Publikacja: 21.08.2026 04:36

Emmanuel Macron pozostawi kraj o wiele bardziej zadłużony, niż go zastał

Emmanuel Macron pozostawi kraj o wiele bardziej zadłużony, niż go zastał

Foto: KENZO TRIBOUILLARD/Pool via REUTERS

Jędrzej Bielecki

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Jakie czynniki sprawiły, że obsługa francuskiego długu publicznego stała się rekordowo droga.
  • Dlaczego radykalne propozycje kandydatów na prezydenta niepokoją inwestorów i zagrażają strefie euro.
  • Z jakich powodów polityka gospodarcza Emmanuela Macrona nie przyniosła oczekiwanych rezultatów.
  • Na czym polega ryzyko, że Francja stanie się drugą Grecją, której nikt nie będzie w stanie uratować.
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– Nie jestem optymistą. Sytuacja jest poważna – ostrzega premier Sébastien Lecornu. Ale to raczej przypomina wołanie na puszczy. Sam zrobić wiele nie może, bo jego rząd nie ma większości w Zgromadzeniu Narodowym.

Jeszcze w 2020 r. Francja przeznaczyła na wypłatę odsetek od zaciągniętych kredytów 30 mld euro. Ale teraz tylko w pierwszych sześciu miesiącach tego roku musiała wysupłać na ten cel przeszło 35 mld euro. Z jednej strony łączna wartość zobowiązań przekroczyła już 3,5 bln euro, czyli 118 proc. PKB. A to oznacza, że poza Grecją i Włochami żadne państwo w Unii nie zaciągnęło proporcjonalnie większych kredytów. Ale z drugiej podczas gdy w czasach pandemii koszt pieniądza był bardzo niski czy wręcz zerowy, to w tym tygodniu rentowność francuskich 10-letnich obligacji przekroczyła już 4 proc.

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