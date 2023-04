- Największym skandalem jest to, że w Polsce nie prowadzono tych kontroli. Nie wiemy ani jakiej jakości jest to zboże, które do Polski wjechało, ani ile go wjechało - dodał.



- Już w lipcu zeszłego roku było jasne, że to zboże nie wyjeżdża z Polski, że to jest fakt. Pisała o tym m.in. "Rzeczpospolita". Także w lipcu zeszłego roku komisarz (Janusz) Wojciechowski w dyskusji ze mną zdradził, że ma świadomość, że to zboże wchodzi do polskich hodowli, jako pasza - mówił też Bosak.

Zboże z Ukrainy wjeżdżało do Polski po ogłoszeniu embarga?

- Ja już nie wierzę w żadne słowo (rządu), wszystko trzeba sprawdzać. Nie mamy nawet pewności czy to najkrótsze, 3-4-dniowe embargo w ogóle obowiązywało - stwierdził poseł Konfederacji nawiązując do sobotniej decyzji rządu o wstrzymaniu importu zboża z Ukrainy do Polski, zmienionej we wtorek, po negocjacjach Polski z Ukrainą, w czasie których podjęto decyzję, że od piątku zboże z Ukrainy będzie jechać przez Polskę tranzytem.

- Uważamy, że to był teatr przed polskim społeczeństwem. Co więcej, w rezultacie tego embarga ogłoszono coś, co minister Kowalczyk przed dymisją wcześniej ogłaszał. Minister Kowalczyk już wcześniej ogłaszał, że transporty będą plombowane. Po negocjacjach ogłoszono to samo. Według naszego rozeznania pociągi cały czas wjeżdżały ze zbożem - takie informacje mamy od rolników. Rząd w tej sprawie nie przedstawia żadnych informacji - mówił Bosak. Bosak nawiązał do deklaracji ministra Kowalczyka z 3 marca.



- My musimy zadbać najpierw o swoje rolnictwo, natomiast dopiero następnie, w miarę możliwości, pomóc - przekonywał poseł Konfederacji.