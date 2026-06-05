Rzeczpospolita

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Każda władza lubi mieć swoich artystów, ale rząd Tuska chce ich mieć szczególnie

Jestem w sprawie niemądrych, raniących słów z artystami, których ktoś skutecznie skłóca z większością Polaków. Zastanawiam się tylko, kto bardziej uruchomił ten proces: populiści z prawicy czy rząd występując w niedobrym momencie ze źle przygotowaną i nieporadnie uzasadnianą inicjatywą.

Publikacja: 05.06.2026 08:00

Ludzie wykonujący zawody artystyczne pozostają często w strefie nieozusowanej, taka jest natura wiel

Ludzie wykonujący zawody artystyczne pozostają często w strefie nieozusowanej, taka jest natura wielu kulturalnych projektów. Ich dochody są często nieregularne, oni nie mogą liczyć na etaty, mogą się za to obawiać hazardu życia

Foto: Adobestock

Piotr Zaremba

Trudno tego nie zacytować. Sławomir Mentzen, lider Konfederacji napisał na platformie X: „Jeśli jesteś aktorem, to znaczy, że umiesz ładnie czytać napisany przez kogoś tekst, potrafisz udawać kogoś, kim nie jesteś, i pajacować na scenie tak, żeby publiczności się podobało. Nie jesteś w niczym lepszy od magazynierów, sprzedawców, kelnerów i rolników. Wiedzę o prawdziwym świecie masz nawet zwykle mniejszą niż oni. Ładnie czytasz z kartki i tyle. Nawet jeśli grana przez Ciebie postać jest mądra, inteligentna i doświadczona, to Ty dalej potrafisz jedynie ją udawać. Nie masz z nią nic więcej wspólnego. Jeśli chcecie naszych pieniędzy, to twórzcie sztukę, za którą sami będziemy chcieli płacić. Malujcie ładne obrazy, nagrywajcie dobre piosenki, twórzcie dobre filmy i spektakle. Róbcie dobrze to, na czym się znacie. I nie dziwcie się, że ciężko pracujący ludzie, których traktujecie z wyższością, nie chcą dać się wam obrabować, żebyście mogli dalej obrażać ich za ich własne pieniądze”.

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