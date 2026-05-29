Jeśli ktoś w ostatnich latach uważnie słuchał ostrzeżeń płynących od tak różnych autorów jak Shoshana Zuboff, Yanis Varoufakis, Jacek Dukaj, Andrzej Zybertowicz, Sylwia Czubkowska, Siva Vaidhyanathan czy Tristan Harris, nie powinien być zaskoczony rzeczywistością, jaką opisuje w najnowszej encyklice papież Leon XIV. Jednak tym, co jest największą niespodzianką podczas lektury „Magnifica Humanitas” („Wspaniałe Człowieczeństwo”), jest przekucie płynących zarówno z prawej, jak i lewej strony sceny ideowego sporu przestróg na język moralności i godności człowieka. Wszystkie negatywne zjawiska, jakie pojawiły się wraz z rozwojem technologii, skutki uboczne cyfryzacji i algorytmizacji, problemy wynikające z powstania i dominacji platform społecznościowych, centrów danych, rozwoju wielkich modeli językowych, cała rewolucja sztucznej inteligencji, zostały w tekście amerykańskiego papieża odniesione do podstawowych zagadnień etycznych i politycznych jako element refleksji Kościoła nad życiem społecznym.