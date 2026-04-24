Fragment książki Karoliny Olejak „Nienawidzę ich! To Polacy mówią na terapiach. Reportaż z podzielonego kraju”, która ukazała się nakładem wydanictwa Prześwity, Warszawa 2026

Majka ma 27 lat, urodziła się w Pile. Tam kończyła liceum. Od zawsze wiedziała, że chce studiować na uniwersytecie. Dużo czytała i chciała, żeby jej kierunek był związany z pracą z ludźmi. Wahała się, co wybrać, ale ostatecznie padło na psychologię. Od początku radziła sobie doskonale. Wyróżnienia i stypendium dla najzdolniejszych studentów. Obraca się w gronie doktorantów, bo to z nimi łapie najlepszy kontakt. Zapraszają ją do koła naukowego, które specjalizuje się w działaniu na rzecz praw kobiet. Ma mnóstwo pomysłów. Pisze teksty do pisma wydawanego przez uczelnię. O luce płacowej, urlopach macierzyńskich i dyskryminacji młodych kobiet na rynku pracy. Widzi wiele problemów, chociażby ten, że to młode dziewczyny są pytane o plany rodzinne podczas rekrutacji. Czuje, że znalazła swoje powołanie.